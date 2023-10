Africa, non aiutarla con carità, ma con collaborazione

"Credo si veda che questo governo italiano è particolarmente attento al ruolo che i Paesi e il continente africano giocano nell'attuale contesto". Così la premier Giorgia Meloni nell'incontro con il presidente del Mozambico Filipe Nyusi. "E credo si veda - ha aggiunto - che la nostra idea è costruire da parte dell'Europa un approccio nuovo con l'Africa che non sia predatorio e paternalistico, che non sia un'idea di un'Africa che va aiutata con la carità ma sostenuta con le ricchezze che ha e possa vivere di sviluppo e benessere grazie a quelle ricchezze, con l'aiuto di nazioni che investono e costruiscono rapporti di lungo periodo". Per quanto riguarda il rapporto tra Italia e Mozambico, Meloni ha sottolineato l'importanza "di rafforzare ulteriormente il nostro partenariato strategico che credo sia di estrema importanza".