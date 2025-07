AFP, AP, Reuters e BBC chiedono a Israele di "permettere ai giornalisti di entrare e uscire da Gaza". "I giornalisti devono affrontare molte difficoltà in una zona di guerra. Siamo profondamente preoccupati che la fame ora minacci la loro sopravvivenza", hanno dichiarato in un comunicato congiunto Agence France-Presse, l'americana Associated Press, la Reuters e la Bbc.