A.Fontana: 'Preghiera per bimbi uccisi non richiede riflessione'

"Ho aderito senza esitazione alla richiesta pervenuta mercoledì sera. Una preghiera per ostaggi uccisi in prigionia non richiede alcuna riflessione politica". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla richiesta dell'Associazione milanese Pro Israele di illuminare Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli di arancione in segno di vicinanza per la restituzione della salme dei due bambini Ariel e Kfir da parte di Hamas.