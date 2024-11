A.Fontana, nella Lega rimettere al centro il problema del Nord

Nella Lega "bisogna anche iniziare a mettere in considerazione il problema del Nord, l'ho detto e lo ribadisco. Se non si arriva a una riforma di questo Paese, bisogna rimettere sul tavolo quello che è il problema del Nord". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano. "Per il futuro credo che dovremo continuare sulla strada di quelli che sono i principi base della Lega e i nostri valori - ha aggiunto -, sostenendo i territori e sostenendo una classe di amministratori locali che è sicuramente la migliore di questo Paese".