Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
25 ago 2025
A.Fontana, Lega in Veneto e Lombardia sarebbe soluzione migliore

Se il Veneto avrà un candidato presidente della Regione leghista "bisogna chiederlo a Salvini, non lo so sono convinto di sì ma bisogna chiederlo a lui, è lui che sta gestendo". Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana interpellato sulle prossime scadenze elettorali delle regionali a margine del Meeting di Rimini. "Quello che so - aggiunge - è quello che leggo sui giornali". Quanto alla sua successione "io - dice - ho sempre in mente un partito che è la Lega, su questo non ci sono dubbi". Quindi lasciare le cose come stanno, con la Lega al governo di Veneto e Lombardia "credo che sarebbe la soluzione migliore".

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elezioni RegionaliLega