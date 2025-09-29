Afghanistan, stop a internet fino a 'nuovo avviso'

Le autorità talebane afghane hanno interrotto la connettività in fibra ottica in tutto il Paese "fino a nuovo avviso", ha dichiarato all'Afp una fonte governativa. "Non c'è altro modo o sistema per comunicare... il settore bancario, le dogane, tutto il Paese ne sarà interessato", ha aggiunto la fonte, che ha chiesto di rimanere anonima, poco prima dell'interruzione delle comunicazioni.

Netblocks, l'organismo di controllo di Internet e sicurezza informatica, ha affermato che "la connettività nazionale complessiva è ora inferiore all'1% (dei livelli normali), il che rende la situazione un blackout totale o totale".