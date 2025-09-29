Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Regionali Valle d'AostaSciopero treni 3 ottobreFlotilla oggiMissili TomahawkSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
Ultima oraAfghanistan, stop a internet fino a 'nuovo avviso'
29 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Afghanistan, stop a internet fino a 'nuovo avviso'

Afghanistan, stop a internet fino a 'nuovo avviso'

Dopo massiccia interruzione registrata nel pomeriggio

Dopo massiccia interruzione registrata nel pomeriggio

Dopo massiccia interruzione registrata nel pomeriggio

Le autorità talebane afghane hanno interrotto la connettività in fibra ottica in tutto il Paese "fino a nuovo avviso", ha dichiarato all'Afp una fonte governativa. "Non c'è altro modo o sistema per comunicare... il settore bancario, le dogane, tutto il Paese ne sarà interessato", ha aggiunto la fonte, che ha chiesto di rimanere anonima, poco prima dell'interruzione delle comunicazioni.

Netblocks, l'organismo di controllo di Internet e sicurezza informatica, ha affermato che "la connettività nazionale complessiva è ora inferiore all'1% (dei livelli normali), il che rende la situazione un blackout totale o totale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata