Affari Tuoi si accorcia, partenza anticipata per la prima serata

Affari Tuoi si accorcia per consentire la partenza dei programmi di prima serata "in orari più accessibili a tutti". Ad annunciarlo è Williams Di Liberatore, direttore dell'Intrattenimento di Prime Time della Rai.

"Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata - spiega Di Liberatore in una nota - ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma Affari Tuoi, in modo da ottimizzare l'inizio dei programmi di prime time".

"È una scelta che abbiamo iniziato ad adottare in parte già nella settimana passata e che stiamo perfezionando in questi giorni. Si tratta di una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori - sottolinea - al fine di poter godere della programmazione in orari più accessibili a tutti".

"Naturalmente - aggiunge Di Liberatore - è una ottimizzazione fatta sulla base delle serate e della lunghezza dei programmi che seguono e che precedono Affari Tuoi, cercando di non penalizzare di molto la performance degli ascolti. Spero che tale decisione possa essere funzionale ad adottare meccanismi virtuosi, anche da parte degli altri editori, per consentire di anticipare ulteriormente tutti lo start delle prime serate nel rispetto del pubblico".