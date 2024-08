"Noi vogliamo decidere in modo sovrano con chi si vogliamo vivere e con chi no". Lo ha detto Bjoen Hoecke, ad Erfurt, al comizio finale dell'ultradestra tedesca di Afd in Turingia in vista delle urne di domani. "Noi non vogliamo una società multiculturale. Vogliamo la remigrazione. Gli interessi della Germania prima di tutto", ha anche scandito Hoecke, "Germany first".