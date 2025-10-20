Aereo cargo esce di pista a Hong Kong, un morto e un ferito

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita dopo che un aereo cargo è uscito dalla pista nord dell'aeroporto internazionale di Hong Kong colpendo un veicolo del servizio di terra e precipitando parzialmente in mare. Lo riporta il South China Morning Post.

Il volo Emirates EK9788 proveniente da Dubai è uscito di pista durante l'atterraggio e, secondo la polizia, avrebbe investito il veicolo scagliandolo in mare. L'aereo, un Boeing 747 cargo, non è riuscito a fermarsi in tempo ed è atterrato parzialmente nelle acque al largo della pista nord dell'aeroporto. La vittima aveva 30 anni, mentre la persona ferita ne ha 41. Illesi i quattro i membri dell'equipaggio del volo.

A seguito dell'incidente, la pista nord dell'aeroporto è stata temporaneamente chiusa.