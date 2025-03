Adrien Brody vince l'Oscar per The Brutalist di Brady Corbet

L'Oscar per il miglior attore protagonista alla 97/a edizione dei premi è andato ad Adrien Brody per The Brutalist di Brady Corbet. L'attore interpreta un architetto ungherese sopravvissuto ai campi di sterminio e che trova in America la nuova patria affrontando sfide e dolori. Favorito per la vittoria, Brody ha detto di essersi ispirato alla storia di sua madre, nata a Budapest ed emigrata negli Stati Uniti. L'attore, 51 anni, è al suo secondo Oscar, aveva vinto una prima statuetta nel 2003 per Il pianista di Roman Polanski. The Brutalist ha vinto il Leone d'argento per la regia a Venezia ed è distribuito in sala da Universal Pictures. "Rappresento oggi il trauma della guerra, la sistematica oppressione e l'antisemitismo e razzismo. Credo e prego per un mondo piu' sano e piu' inclusivo. Se il passato e' un insegnamento, non lasciamo che l'odio non possa continuare a esistere senza trovare opposizione", ha detto Brody accettando il premio. "Fare l'attore e' una professione fragile", ha detto il due volte premio Oscar: "Per me questo premio e' una destinazione, ma al di la' dell'essere l'apice della carriera e' una chance di ricominciare daccapo".