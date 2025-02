Adolfo Urso: Nessuna preoccupazione per la cessione dell'ex Ilva di Taranto

"Non ho preoccupazioni" sull'ex Ilva di Taranto: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del vertice sull'Intelligenza artificiale (IA) al Grand Palais di Parigi, ha risposto così a chi chiedeva se non temesse che i dazi del presidente Usa, Donald Trump, sull'acciaio potessero rendere più difficile la cessione dello stabilimento pugliese.

Il 14 febbraio scadranno i termini della gara per l'aggiudicazione dell'impianto ex Ilva. Sono tre le società a concorrere per il gruppo: Jindal Steel International dall'India, Baku Steel dall'Azerbajian e Bedrock dagli Stati Uniti.