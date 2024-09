Addio a Michaela DePrince, la ballerina star 29enne

La ballerina Michaela Mabinty DePrince, arrivata negli Stati Uniti da un orfanotrofio in Sierra Leone e che si è esibita sui palcoscenici di star come Beyoncé, è morta all'età di 29 anni. La causa del decesso non è stata resa nota. "Michaela è stata un'ispirazione indimenticabile per tutti coloro che l'hanno conosciuta o che sapevano della sua storia", ha detto la sua famiglia. Dopo il diploma e la scuola di danza, DePrince è divenuta la principale ballerina del teatro di Harlem. Poi ha ballato in Olanda al Dutch National Ballet. Nel 2021 è entrata nel Boston Ballet. La sua storia DePrince l'ha raccontata nel libro di memorie 'Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina'. "Ho perso entrambi i genitori e sono rimasta all'orfanotrofio per un anno - ha raccontato in un'intervista all'Associated Press nel 2021 -, e non sono stata trattata bene perché avevo la vitiligine", un disturbo della pelle per il quale era chiamata "la figlia del diavolo". DePrince ha ballato nel video di 'Freedom', la famosa canzone di Beyoncé, che l'avrebbe scelta personalmente per il ruolo.