Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
28 set 2025
Adams si ritira dalla corsa a sindaco di New York

Si riapre la partita a cinque settimane dal voto

Eric Adams, il sindaco di New York uscente che si era ripresentato alle elezioni come indipendente per evitare le primarie tra candidati democratici, ha annunciato oggi che si ritirerà dalla corsa.

A sole cinque settimane dal giorno delle elezioni, il ritiro sconvolge la partita che vede in testa il Dem 'socialista' Zorhan Mamdani contro l'ex governatore dello stato Andrew Cuomo a sole cinque settimane dal giorno delle elezioni. Adams aveva insistito pubblicamente che avrebbe portato avanti la sua candidatura nonostante i sondaggi disastrosi.

