Ad agosto continua calo consumi, crollo alimentari -2,2%

Ad agosto le vendite al dettaglio registrano, rispetto al mese precedente, un calo sia in valore (-0,1%) sia in volume (-0,3%). La flessione riguarda tanto i beni alimentari (-0,1% in valore e -0,4% in volume), quanto quelli non alimentari (-0,1% in valore e -0,2% in volume).

Su base tendenziale, comunica l'Istat, le vendite al dettaglio registrano una variazione positiva dello 0,5% in valore e una diminuzione dell'1,3% in volume. Le vendite dei beni alimentari aumentano in valore (+1,6%) e calano in volume (-2,2%), mentre quelle dei beni non alimentari sono in diminuzione sia in valore sia in volume (rispettivamente -0,2% e -0,6%).