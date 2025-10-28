Martedì 28 Ottobre 2025

Acri,famiglie che riescono a risparmiare ai minimi dal 2018

Ricerca, sale pessimismo sull'economia e le prospettive

Ricerca, sale pessimismo sull'economia e le prospettive

Ricerca, sale pessimismo sull'economia e le prospettive

Cresce il pessimismo sull'economia e le famiglie in grado di risparmiare scendono al 41%, il dato più basso dal 2018, contro il 46% dello scorso anno. La tradizionale ricerca Acri-Ipsos diffusa in occasione della giornata del risparmio segna un'inversione di tendenza rispetto a un 2024 di cauto ottimismo.

Nel 2025 "la propensione psicologica a risparmiare si rafforza e cresce l'ansia da mancanza di risparmio, anche perché la capacità effettiva di accantonare si riduce". E più famiglie consumano tutto il reddito o attingono ai risparmi, E per i prossimi 12 mesi si attende una ulteriore compressione della capacità di risparmio.

Famiglia