Acea, industria dell'auto a rischio senza i chip Nexperia

Acea, l'associazione europea dei costruttori di auto, lancia l'allarme per l'interruzione delle forniture di chip da parte di Nexperia. Acea, spiega una nota, "è profondamente preoccupata per le potenziale significative turbolenze per la produzione di veicoli in Europa qualora l'interruzione delle forniture di chip Nexperia non potesse essere risolta immediatamente". Nexperia, al centro di uno scontro tra il governo olandese e il socio cinese Wingtech, ha informato i costruttori auto di "una sequenza di eventi" che l'hanno resa "non più in grado di garantire la consegna dei loro chip alla filiera automobilistica".