Accusato di abusi su paziente, Richeldi patteggia pena

Via libera dal tribunale di Roma al patteggiamento per il professore Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli accusato di violenza sessuale ai danni di una paziente. La prima sezione penale ha dato l'ok ad una pena di undici mesi e dieci giorni e nella prossima udienza il 20 novembre verrà individuata la struttura dove dovrà svolgere, per l'intera durata della pena, un percorso bisettimanale di assistenza psicologica.