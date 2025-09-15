Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

L’Italia sia solida con la Nato
15 set 2025
Accusato di abusi su paziente, Richeldi patteggia pena

Primario Gemelli dovrà scontare 11 mesi e dieci giorni

Via libera dal tribunale di Roma al patteggiamento per il professore Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli accusato di violenza sessuale ai danni di una paziente. La prima sezione penale ha dato l'ok ad una pena di undici mesi e dieci giorni e nella prossima udienza il 20 novembre verrà individuata la struttura dove dovrà svolgere, per l'intera durata della pena, un percorso bisettimanale di assistenza psicologica.

