Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Accordo Ue-Indonesia su commercio e investimenti
23 set 2025
Accordo Ue-Indonesia su commercio e investimenti

L'Ue e l'Indonesia hanno concluso i negoziati per un accordo di partenariato economico globale (Cepa) e un accordo sugli investimenti (Ipa). L'intesa, spiega Bruxelles, riduce significativamente i dazi, apre il mercato indonesiano e tutela settori chiave come agricoltura, automotive, chimica e macchinari. "Ci siamo impegnati a raddoppiare la diversificazione. Il nostro accordo con l'Indonesia crea nuove opportunità per imprese e agricoltori" e "ci garantisce anche un approvvigionamento stabile e prevedibile di materie prime essenziali per l'industria Ue delle tecnologie pulite e dell'acciaio", ha evidenziato Ursula von der Leyen.

