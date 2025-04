Accordo tra FMI e Argentina: programma economico di 48 mesi da 20 miliardi di dollari

Il Fondo Monetario Internazionale ha informato tramite un comunicato di aver raggiunto un accordo tra il suo staff tecnico e le autorità argentine "su un programma economico completo sostenibile con un accordo di 48 mesi nell'ambito dell'Extended Fund Facility (tipologia ad hoc per i paesi a basso reddito che non prevede il pagamento degli interessi sul prestito) per un totale di 20 miliardi di dollari, soggetto all'approvazione del Consiglio di amministrazione del FMI".

Secondo il sito del quotidiano argentino La Nacion, il CdA del Fondo Monetario Internazionale deciderà l'approvazione o meno del prestito venerdì 11 aprile.

"L'accordo - si legge nel comunicato diffuso oggi - si basa sui notevoli progressi iniziali delle autorità (argentine) nella stabilizzazione dell'economia, sostenuti da un forte ancoraggio fiscale, che stanno portando a una rapida disinflazione e a una ripresa dell'attività e degli indicatori sociali".

Il programma economico, precisa il Fmi, "sostiene la fase successiva dell'agenda di riforme in Argentina, mirate a consolidare la stabilità macroeconomica, rafforzare la sostenibilità esterna e sbloccare una crescita forte e più sostenibile, gestendo al contempo il contesto globale più impegnativo".