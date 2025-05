Accordo per un film su Luciano Pavarotti: Valsecchi e Mantovani insieme nel progetto

È stato raggiunto un importante accordo tra il produttore Pietro Valsecchi e Nicoletta Mantovani, ultima moglie di Luciano Pavarotti, per la realizzazione di un film a respiro internazionale, dedicato alla vita del più grande tenore del nostro tempo. Mantovani - fa sapere Valsecchi - ha deciso di mettere a disposizione del progetto tutto il suo patrimonio di documenti, ricordi, scritti e testimonianze, frutto di una vita condivisa con l'uomo e l'artista.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo, con la sceneggiatura affidata a Leonardo Fasoli, tra gli autori italiani più affermati degli ultimi anni nel panorama cinematografico e televisivo internazionale. Il produttore non esclude che il protagonista del film possa essere un attore italiano e fa sapere che la scelta della regia sarà definita a breve. L'obiettivo è raccontare in modo autentico e profondo la storia di Luciano Pavarotti: un uomo straordinario, un artista immenso, il cui nome continua a risuonare nel mondo come simbolo universale di talento, passione e bellezza.