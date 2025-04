Accordo minerali Usa-Ucraina: mancano garanzie di sicurezza richieste da Kiev

La bozza di accordo sui minerali tra Usa e Ucraina non specifica le "garanzie di sicurezza" su cui Kiev insisteva, e afferma solo che si tratta di "una dimostrazione tangibile del sostegno degli Stati Uniti d'America alla sicurezza dell'Ucraina". Lo scrive la Bbc che ha letto una copia della bozza.

Secondo la Bbc, la costruzione del documento in questi termini conferma quanto detto in precedenza dall'amministrazione Trump: il coinvolgimento Usa nell'industria mineraria ucraina e in altri settori rappresenterà di fatto anche un investimento nella sicurezza. Kiev, tuttavia, voleva impegni specifici da parte degli Stati Uniti.