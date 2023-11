Accordo Gb-Ruanda non paragonabile a intesa Tajani-Albania Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani afferma che il Protocollo non è paragonabile all'accordo tra Regno Unito e Ruanda, poiché non c'è esternalizzazione ad un paese terzo e non si deroga ai diritti internazionalmente garantiti. L'Albania entrerà presto nell'UE e le deroghe sarebbero state impossibili.