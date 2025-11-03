Lunedì 3 Novembre 2025

Società violenta

Gabriele Canè
Società violenta
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Crollo Torre dei ContiAlpinisti dispersiSpid a pagamentoOmicidio BoscorealeTrump VenezuelaBlanca anticipazioni
Acquista il giornale
Ultima oraAccordo di coalizione a Praga, sarà governo di destra e anti-Ue
3 nov 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Accordo di coalizione a Praga, sarà governo di destra e anti-Ue

Accordo di coalizione a Praga, sarà governo di destra e anti-Ue

Patto tra Ano, il partito degli Automobilisti e il Tomio Okamura

Patto tra Ano, il partito degli Automobilisti e il Tomio Okamura

Patto tra Ano, il partito degli Automobilisti e il Tomio Okamura

Siglato l'accordo di coalizione di governo in Repubblica Ceca, che si prepara ad essere guidata da un esecutivo nettamente di destra e anti-europeista. L'intesa è stata firmata tra Ano, il partito del premier in pectore Andrej Babis, il partito degli Automobilisti e Libertà e Democrazia Diretta, il movimento guidato da ceco-nipponico Tomio Okamura.

Le tre formazione avranno 108 seggi su 200 e porteranno Praga fortemente a destra. Basta pensare che il partito degli Automobilisti, all'Eurocamera, milita nel gruppo di ultra-destra Esn, dominato dall'Afd. Il partito di Okamura è invece parte dei Patrioti, dove siedono anche i membri di Ano.

Secondo Politico, tra i primi obiettivi di Babis in Europa c'è il blocco totale del sistema Ets2, il nuovo sistema di scambio di emissioni che dovrebbe partire nel 2027. La mossa è solo un tassello della battaglia contro il Green Deal che la Repubblica Ceca si appresta a mettere in campo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Unione Europea