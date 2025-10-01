Accordo Cei-Cdp, mille posti letto per studenti fuori sede

Firmato un Protocollo di intesa tra Cei e Cdp per l'istituzione di un fondo immobiliare, gestito dalla stessa Cdp Real Asset Sgr, dedicato alla realizzazione di 1.000 nuovi posti letto per studenti fuori sede. "Si tratta di un primo tassello nella costruzione di un modello di intervento che potrà essere esteso a un numero crescente di asset da riqualificare a supporto dell'offerta in Italia di infrastrutture sociali dell'abitare", sottolinea una nota. A firmare il Protocollo d'intesa il card. Matteo Zuppi, presidente Cei, Dario Scannapieco, ad di Cdp e Giancarlo Scotti, direttore immobiliare di Cdp e ad di Cdp Real Asset Sgr.

L'intesa prevede l'individuazione di un portafoglio di immobili la cui trasformazione sia funzionale ad offrire una risposta residenziale a supporto dell'emergenza abitativa nel nostro Paese, con riferimento in particolare agli studenti universitari fuori sede. La Cei favorirà un'attività di coordinamento con le diocesi e gli enti religiosi contribuendo a definire un perimetro immobiliare compatibile con una riqualificazione in chiave student housing; Cdp metterà a disposizione le risorse finanziarie in grado di coprire il fabbisogno economico legato al piano di riqualificazione e di adeguamento degli immobili. L'obiettivo è realizzare, attraverso un fondo immobiliare di nuova istituzione, 1.000 nuovi posti letto a canoni calmierati da destinare prevalentemente a studenti universitari fuori sede.