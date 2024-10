Accordo azionisti GranTerre-Parmacotto, nasce colosso salumi

Accordo tra gli azionisti del gruppo modenese Granterre e quelli della parmigiana Parmacotto "per dar vita al più grande polo italiano dei salumi, piatti pronti e prosciutti cotti di marca" con l'obiettivo di un fatturato di "oltre 1,5 miliardi entro cinque anni". Nel dettaglio, spiega una nota congiunta GranTerre che controlla Salumifici GranTerre e AZ, finanziaria della Famiglia Zaccanti, che controlla Parmacotto hanno siglato un'intesa per una aggregazione tra Salumifici GranTerre e Parmacotto con una operazione che prevede l'apporto in Salumifici GranTerre dell'intera partecipazione in Parmacotto.