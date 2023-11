Accordo Albania, Piantedosi critica l'innovazione?

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha confermato che la struttura per trattenere i richiedenti asilo provenienti da Paesi sicuri, frutto di una collaborazione con l'Albania, come annunciato dal premier albanese Rama, farà parte di un piano complessivo. A margine di un convegno del Fondo edifici di culto, Piantedosi ha aggiunto che la giurisdizione su questi centri sarà italiana e che le modalità con cui verrà attuata si vedranno nell'implementazione dell'accordo sottoscritto in precedenza. Ha poi concluso che, anche se le cose innovative spesso suscitano discussioni, tutto si comporrà secondo una logica che è stata annunciata da tempo e su cui si sta lavorando.