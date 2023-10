'Accoltellato impiegato ambasciata israeliana a Pechino'

Un impiegato dell'ambasciata israeliana in Cina è stato accoltellato a Pechino ed ora si trova in ospedale. Lo ha detto il ministero degli Esteri israeliano. Non è chiaro per ora il motivo dell'attacco che non è avvenuto in ambasciata che sta indagando. Va ricordato che per oggi Hamas ha chiamato alla rivolta degli arabi ovunque nel mondo e in Cisgiordania.