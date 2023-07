Accoltellato durante una lite, l'assassino è stato arrestato

E' un ventenne incensurato del quartiere Secondigliano di Napoli, che fa la guardia giurata, l'assassino del 28enne accoltellato a morte nel parcheggio del centro commerciale 'Vulcano Buono' a Nola (Napoli), dopo un diverbio nato per futili motivi. Il giovane è stato arrestato in flagranza dalla Polizia ed ha già confessato l'omicidio alle forze dell'ordine. Secondo quanto si è appreso, neppure lui è riuscito a spiegare in modo chiaro quale sia stato il motivo del gesto. La vittima, che si chiamava Domenico Esposito, è deceduta nell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.