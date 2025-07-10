Giovedì 9 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Accoltellamento a Londra, ucciso 30enne davanti a un casinò

Accoltellamento mortale di un uomo oggi a Knightsbridge, nel cuore del lusso del west end di Londra. Lo riferisce la polizia, precisando che la vittima ha attorno ai 30 anni ed è stato aggredito dinanzi all'uscita del casinò del Park Tower, un hotel di lusso a pochi passi dall'area dello shopping dei grandi magazzini Harvey Nichols o Harrods.

Non è ancora chiaro se l'uomo avesse trascorso la notte a giocare e se l'agguato abbia a che fare con questo. L'episodio appare comunque il frutto di un'aggressione singola di stampo criminale.

L'allarme è stato dato dopo le 9 di mattina ai servizi di ambulanza e di eliambulanza della città. Ma i soccorritori non hanno potuto che constatare la morte della vittima, trovata sul marciapiede in una pozza di sangue. E' intervenuta immediatamente Scotland Yard, che ha avviato le indagini e ha cordonato temporaneamente l'isolato teatro dell'accaduto.

