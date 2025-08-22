Venerdì 22 Agosto 2025

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Crisi MaseratiIncidente bambinoPensione a 64 anniMonica Maggioni RaiUcraina Russia
Acquista il giornale
Ultima oraAcciaio Ue, 'con 15% dazi 1 milione di tonnellate a rischio'
22 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Acciaio Ue, 'con 15% dazi 1 milione di tonnellate a rischio'

Acciaio Ue, 'con 15% dazi 1 milione di tonnellate a rischio'

Eurofer: "alta incertezza sul comparto gravato da tariffe 50%"

Una "parte significativa" di circa 1 milione di tonnellate di acciaio dell'Ue potrebbe scomparire già a causa dei dazi Usa del 15% previsti attualmente per i veicoli Ue e senza ancora considerare le tariffe Usa al 50% che gravano sul comparto. E' l'allarme dell'industria siderurgica europea Eurofer che ricorda dunque come resti alta l'incertezza per l'acciaio europeo.

Nel 2024, calcola Eurofer, con un dazio al 2,5%, l'Ue aveva esportato circa 760.000 veicoli negli Usa, corrispondenti appunto a circa 1 milione di tonnellate di acciaio di cui stima possa scomparire una "parte significativa".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata