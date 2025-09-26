Accesso alle Pay-tv, sgominato vertice mercato illegale italiano

Otto persone sono state poste agli arresti domiciliari dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania su un' associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi ad accesso condizionato (pay-tv) a cui è contestata anche l' accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Gli arrestati sono ritenuti il "vertice del mercato illegale dello streaming italiano". Il giro scoperto avrebbe generato un profitto, da 10 milioni di euro, ma il danno stimato è in oltre 30 milioni. L'operazione ha fatto luce sul 70% dello streaming illegale nazionale, pari a oltre 900.000 utenti.