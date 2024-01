"L'Occidente sostiene Kiev anche a causa dell'ascesa dei neonazisti al potere in Ucraina, che sono amati e favoriti nei Paesi della NATO. È per questo motivo che tutti rimangono in silenzio quando, ad esempio, i reduci della Waffen SS marciando per le strade delle capitali". Così ha commentato Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, sulla manifestazione di Acca Larentia, come riportato da Tass. "Come dimostrano i video che hanno fatto il giro del mondo, l'evento del 7 gennaio, in cui i partecipanti indossavano camicie marroni e nere e facevano il saluto romano, è stato attentamente pianificato", ha aggiunto.