Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeVoto fiducia in FranciaSinner AlcarazBuoni pasto 2026Elezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraAbusi su una 17enne,arrestati due fratelli, uno minore
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Abusi su una 17enne,arrestati due fratelli, uno minore

Abusi su una 17enne,arrestati due fratelli, uno minore

È successo in Abruzzo, avevano fatto ubriacare la ragazza

È successo in Abruzzo, avevano fatto ubriacare la ragazza

È successo in Abruzzo, avevano fatto ubriacare la ragazza

Hanno fatto ubriacare una 17enne per poi abusare di lei: responsabili del fatto due fratelli, uno minorenne e l'altro maggiorenne, nei cui confronti sono state emesse, dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila e dal Tribunale di Pescara, due ordinanze di custodia cautelare per violenza sessuale di gruppo aggravata. Ad eseguire le misure il personale del Gruppo Antiviolenza della procura di Pescara: il minorenne è stato collocato in una comunità di recupero, mentre il maggiorenne è finito in carcere. I fatti risalgono al 13 febbraio scorso e sono avvenuti in un condominio alla periferia di Pescara.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaGiustizia