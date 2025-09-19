Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor
Abusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia
19 set 2025
  3. Abusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia

Abusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia

I fatti avvenuti all'interno di un istituto scolastico

Avrebbe violentato due studentesse minorenni all'interno di un istituto scolastico di Formia: è l'accusa scattata per un professore per il quale il Gip ha emesso un provvedimento di sospensione dall'insegnamento per il periodo massimo consentito.

I fatti commessi "con modalità gravi e in contesti di particolare vulnerabilità delle vittime", sono attualmente oggetto di approfondita indagine da parte degli investigatori, in stretta collaborazione con la procura competente. Ad eseguire l'ordinanza nei giorni scorsi è stata la polizia di Formia.

ViolenzaGiustizia