Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Robert Redford mortoFigli Robert RedfordIsraele a GazaKatia Buchicchio Miss ItaliaManovra 2025 stipendi
Acquista il giornale
Ultima oraAbusi su 12enne, nuovo indagato, è l'autore di un video
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Abusi su 12enne, nuovo indagato, è l'autore di un video

Abusi su 12enne, nuovo indagato, è l'autore di un video

Anche lui minorenne, ha 17 anni. È accusato di revenge porn

Anche lui minorenne, ha 17 anni. È accusato di revenge porn

Anche lui minorenne, ha 17 anni. È accusato di revenge porn

Salgono a tre gli indagati nel caso della dodicenne di Sulmona abusata, filmata e minacciata di diffusione dei video. Si tratta di un altro minorenne, di 17 anni, ritenuto il presunto autore di un video che immortala la giovanissima vittima. Il ragazzo sarebbe accusato di revenge porn così come gli altri due, un 14enne e un 18enne, che dovranno rispondere però anche di violenza sessuale in concorso. I video del resto sarebbero stati anche diffusi: l'ipotesi è che la vittima dopo circa due anni di abusi e minacce, abbia iniziato a negarsi, fino a vedere i video osceni che la ritraevano diffusi nelle chat WhatsApp.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaViolenza