Abusi in questura a Brescia: Piantedosi difende le perquisizioni

Sul caso degli abusi in questura a Brescia denunciati da manifestanti, le perquisizioni sono state svolte "in piena regolarità: mi dispiace comunque se qualcuno si è sentito offeso". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al programma 'Dritto e rovescio' in onda stasera su Rete 4. "Ho condiviso - aggiunge - con il capo della Polizia il pensiero che noi dobbiamo rafforzare l'indicazione agli operatori che queste pratiche, che hanno una loro sensibilità, siano caratterizzate da una proporzionalità ed adeguatezza agli scenari che si presentano".