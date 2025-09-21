Domenica 21 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Russia UcrainaLega PontidaSciopero 22 settembre Mondiali ciclismoSaturno in opposizione
Acquista il giornale
Ultima oraAbu Mazen, passo importante per una pace giusta e duratura
21 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Abu Mazen, passo importante per una pace giusta e duratura

Abu Mazen, passo importante per una pace giusta e duratura

Presidente dell'Anp plaude al riconoscimento da parte di Londra

Presidente dell'Anp plaude al riconoscimento da parte di Londra

Presidente dell'Anp plaude al riconoscimento da parte di Londra

Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, ha accolto il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte della Gran Bretagna. "Sua Eccellenza ha elogiato il riconoscimento da parte del Regno Unito dello Stato indipendente di Palestina, affermando che costituisce un passo importante e necessario verso il raggiungimento di una pace giusta e duratura, in conformità con la legittimità internazionale", afferma l'ufficio di Abu Mazen in una nota, come riportano i media israeliani.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata