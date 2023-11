Abu Mazen, Gaza sotto il controllo dell'Anp

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese (ANP) Abu Mazen ha affermato che la Striscia di Gaza dovrebbe essere sottoposta al controllo e alla sovranità dell'ANP, sottolineando che non esiste alcuna soluzione militare per Gaza se non il suo ritorno all'ANP. "Gaza è una parte indivisibile dello Stato Palestinese", ha dichiarato, come riportato dal Jerusalem Post. Abu Mazen ha sottolineato che solo una soluzione politica, che comprenda la creazione di uno Stato Palestinese, può portare pace e sicurezza. Ha inoltre affermato che è impossibile appoggiare i piani dell'occupazione israeliana di separare Gaza dalla Cisgiordania e Gerusalemme.