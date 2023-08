Abu Mazen congeda gran parte dei suoi governatori

- TEL AVIV, 10 AGO - Il presidente palestinese Abu Mazen ha pubblicato oggi un decreto presidenziale in cui ha annunciato, a sorpresa e senza fornire spiegazioni, la rimozione dai loro incarichi di diversi governatori, Fra questi, precisa l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, figurano in Cisgiordania i governatori di Jenin, Nablus, Kalkilya, Betlemme, Hebron e Gerico. Sollevati dai loro incarichi anche i governatori di Gaza-Nord, Khan Yunes e Rafah, nella striscia di Gaza. La Wafa aggiunge che Abu Mazen ha ordinato la costituzione di un 'Comitato presidenziale' incaricato di esaminare i candidati per quegli incarichi rimasti vacanti.