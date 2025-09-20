Abi, salgono investimenti delle banche per sicurezza filiali

Il settore bancario italiano ha investito nel 2024 circa 461 milioni di euro in sicurezza, con una media di oltre 23.000 euro per sportello. È quanto emerge dall'indagine OSSIF, il centro di ricerca Abi sulla sicurezza, che evidenzia un impegno crescente nella prevenzione dei rischi e nella tutela di clienti, operatori e strutture.

"La sicurezza è da sempre una priorità assoluta per il mondo bancario - ha detto il direttore generale dell'Abi, Marco Elio Rottigni - e nel 2024 si è tradotta in oltre 460 milioni di investimenti". Il risultato, aggiunge, si riflette nel calo delle rapine in banca: -57% negli ultimi cinque anni, da 119 casi nel 2020 a 51 nel 2024.

Dall'indagine risulta che le misure di prevenzione antirapina rappresentano la maggiore voce di costo con quasi 247 milioni di euro (53,5% del totale), con un incremento annuo del 13,8%. Seguono le spese per la gestione del contante - trasporto e trattamento dei valori - pari a oltre 181 milioni di euro (39,3%) e quelle destinate ai premi assicurativi, pari a 33 milioni di euro (7,2%).

Per la protezione delle filiali le banche hanno investito prevalentemente negli impianti di sicurezza, per un totale di oltre 157 milioni di euro (63,7%). Per i servizi di vigilanza è stata invece sostenuta una spesa superiore agli 84 milioni di euro (pari al 34,1%), mentre per le attività di formazione è stato destinato un importo di oltre 5 milioni di euro (pari al 2,2%).

Tra i sistemi di sicurezza più diffusi per la prevenzione delle rapine, la videoregistrazione risulta presente nella quasi totalità delle filiali, seguita dai dispositivi di erogazione temporizzata del denaro (92%). In aumento anche l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, presenti in oltre il 60% delle filiali. Per la protezione degli ATM, i più utilizzati sono i sistemi di allarme connessi ai sensori antiscasso, presenti in oltre il 90% degli sportelli automatici, e i dispositivi attivi per la protezione del locale in cui è collocato l'ATM (70%).