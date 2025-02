Abertis acquisisce il 51,2% del corridoio autostradale A-63 in Francia

Abertis, il gruppo di gestione di infrastrutture e mobilità di cui sono azionisti Mundys e Acs Group, ha raggiunto attraverso la sua controllata francese HIT un accordo con le società Crédit Agricole Assurances e Axa Im Alts per l'acquisizione del 51,2% del corridoio autostradale A-63 che collega Salles a Saint-Geours-de-Marenne, nel sud-ovest della Francia. Lo riporta un comunicato della società. Si tratta di un corridoio strategico tra Spagna ed Europa settentrionale, un'autostrada a pedaggio di 105 chilometri con con doppia carreggiata a tre corsie.

Secondo quanto si apprende, il valore della società riconosciuto dall'operazione (enterprise value) sarebbe di 2,1 miliardi.

"L'investimento nella A63, effettuato attraverso Abertis insieme ai nostri partner di ACS, è un risultato importante, che consolida ulteriormente la nostra presenza in Francia": lo afferma Andrea Mangoni, Ceo di Mundys. "L'approccio di Mundys - afferma - è quello di gestire e sviluppare in modo sostenibile le infrastrutture in portafoglio, attraverso un costante dialogo con le istituzioni e le comunità locali. Nella nostra strategia di crescita internazionale la Francia, dove siamo presenti dal 2016, si conferma come un Paese strategico, per l'assoluta qualità e solidità del suo sistema economico-produttivo. Siamo dunque intenzionati a portare avanti concretamente la nostra strategia di investimento su questo percorso, dando il nostro contributo alla crescita del Paese iniettando risorse finalizzate alla crescita e dando il nostro contributo alla crescita del Paese".