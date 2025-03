Abdul Ghani al Kikli: Libico con visto Schengen visita ministro a Roma

Abdul Ghani al Kikli, il libico che ha visitato il ministro Adel Jumaa ricoverato allo European Hospital di Roma, risulta titolare di un visto Schengen rilasciato da Malta nel 2023 e valido fino al 25 novembre 2025 che gli permette di muoversi in area europea senza problemi. Lo apprende l'ANSA da fonti informate, che sottolineano come non risultino provvedimenti da eseguire a suo carico né è destinatario di alcuna Red Notice da parte dell'Interpol. La formazione di al Kikli, Stability Support Apparatus, si sottolinea inoltre, dipende direttamente dal Consiglio presidenziale libico (è stata istituita con decreto, firmato nel 2021 dall'allora presidente del Consiglio presidenziale, Fayez Al-Sarraj, il 17 gennaio 2021) e rappresenta una formazione di sicurezza ufficiale e legittima.