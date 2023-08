Abbattuto drone su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti

La difesa aerea russa ha abbattuto un drone nel distretto Mozhaysky di Mosca, mentre un secondo sarebbe caduto su un palazzo in costruzione nella città. Lo riferisce la Tass. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi ai voli in partenza e in arrivo. Numerose le segnalazioni di esplosioni in città, dove al momento la situazione sarebbe tranquilla e non si registrerebbero feriti.