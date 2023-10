Abbattere Hamas, 3 fasi per Israele per raggiungere l'obiettivo

Israele ha intenzione di eliminare Hamas nella Striscia attraverso tre fasi, come ha dichiarato il Ministro della Difesa Yoav Gallant alla Knesset. La prima fase consiste in "un impegno prolungato di fuoco su Gaza con una manovra di terra per l'eliminazione dei membri di Hamas e delle strutture" della fazione. La seconda fase prevede "l'eliminazione dei nidi di resistenza". La terza, secondo Gallant, è "la creazione nella Striscia di una nuova realtà di sicurezza sia per i cittadini di Israele sia per gli stessi abitanti di Gaza".