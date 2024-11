Abascal di Vox eletto presidente dei Patrioti all'Eurocamera

"Santiago Abascal, presidente di Vox, è stato ufficialmente eletto questo sabato come presidente del Partito dei Patrioti, che è rappresentato al Parlamento europeo dal gruppo Patriots for Europe, il terzo gruppo politico più numeroso della Camera". Lo si legge in una nota. "Sotto la guida di Abascal, il partito mira a consolidare questa maggioranza alternativa, sfidando la tradizionale coalizione tra il Partito Popolare Europeo e il blocco socialista. In particolare, quattro partiti membri di Patriots sono i vincitori delle elezioni europee nei rispettivi Paesi: Francia, Austria, Ungheria e Repubblica Ceca", si legge. "La presidenza di Abascal, sostenuta dalle sue solide relazioni con altri partiti e leader in tutto il continente americano, dovrebbe rafforzare in modo significativo gli sforzi di collaborazione nella difesa della sovranità nazionale, nella promozione della prosperità, nella promozione del rispetto reciproco e nella protezione della libertà". "Congratulazioni ad Abascal per la sua elezione. L'élite di Bruxelles vuole metterci a tacere, ma noi non ci arrenderemo! Non rappresentiamo i burocrati di Bruxelles, ma il popolo europeo. Il nostro mandato è chiaro: proteggere le famiglie europee, fermare la migrazione e ripristinare la competitività dell'Europa", ha scritto su X il premier ungherese Viktor Orban.