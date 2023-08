A Venezia sei film italiani in concorso

Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino film di apertura, in prima mondiale in concorso alla 80/a Mostra del cinema di Venezia (30 agosto - 9 settembre). E poi Io Capitano di Matteo Garrone; Finalmente l'alba di Saverio Costanzo; Enea, opera seconda di Pietro Castellitto, anche protagonista insieme a Benedetta Porcaroli; Lubo di Giorgio Diritti; Adagio di Stefano Sollima ancora con Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e altri. Sono i sei film italiani in gara per il Leone d'oro annunciati oggi dal direttore artistico Alberto Barbera con il presidente della Biennale Roberto Cicutto.