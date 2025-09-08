A SpaceX le frequenze wireless di EchoStar per 17 miliardi

SpaceX acquista per 17 miliardi di dollari i diritti per utilizzare parte delle frequenze di EchoStar per il servizio di telefonia mobile. Il colosso di Elon Musk pagherà 8,5 miliardi in contati e 8,5 miliardi in azioni per le licenze dello spettro AWS-4 e H-block. EchoStar utilizzerà parte dei fondi per ripagare il proprio debito e parte per le iniziative di crescita. SpaceX è già fornitore di banda larga ed è entrata nel settore della telefonia mobile tramite una partnership con T-Mobile. I diritti sull'uso delle frequenze di EchoStar miglioreranno la capacità di Starlink di connettersi ai cellulari in aree remote, fuori dalla portata delle torri di trasmissione.
