A Roberto Bolle titolo di "Chevalier des Arts et des Lettres"

Insignito dalla Repubblica francese

Roberto Bolle è stato insignito del titolo di Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres dalla Repubblica Francese. L'onorificenza, comunicata dalla Ministra della Cultura Rachida Dati, rappresenta una delle principali distinzioni tra i quattro ordini ministeriali del Paese.

Al danzatore italiano, amatissimo anche in Francia, il riconoscimento è stato conferito per "il suo contributo e il suo impegno al servizio della cultura, della sua diffusione e della sua promozione". Un premio prestigioso che sottolinea ancora una volta l'impatto dell'opera di Roberto Bolle sul "sistema danza", non solo a livello nazionale - dove gli ultimi dati SIAE registrano una crescita del balletto di oltre il 13% nell'ultimo anno - ma anche internazionale, in un Paese come la Francia, dove l'arte tersicorea gode di grande considerazione.

