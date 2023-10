A rischio un terzo del Pil nel 2050 con la crisi demografica

Una diminuzione della popolazione italiana a 51 milioni nel 2050 potrebbe generare una perdita economica pari a un terzo del Pil. Secondo le previsioni del Think Tank "Welfare, Italia", sostenuto da Unipol e The European House - Ambrosetti, ipotizzando i tassi di crescita del Pil al 2050, in uno scenario con circa 8 milioni di italiani in meno, la produttività dovrebbe almeno raddoppiare. Oltre un quarto del Pil rischierebbe di essere assorbito da pensioni e sanità. Se l'Italia mantenesse il tasso di crescita del Pil del periodo 2000-2019, al 2050 il peso della spesa pensionistica toccherebbe il 19%. Inoltre, per far fronte a tutti i bisogni di salute e assistenza, si stima un'incidenza della spesa sanitaria sul PIL pari al 9,5%, sempre nel 2050, 2,4 punti percentuali in più rispetto al 2022. Il 75% della spesa sanitaria si concentrerebbe sempre più nella fasce di età superiori ai 60 anni.