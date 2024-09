A Punta Arenas l'incontro mondiale delle giornaliste

Atteso a Magallanes dal 23 al 27 settembre il venticinquesimo congresso mondiale dell'Associazione delle donne giornaliste e scrittici Ammpe World (la sua sigla in spagnolo). Punta Arenas, capitale della regione, farà da cornice ai cinque giorni di lavoro sotto il lemma "Il nostro nord è nel sud". La scelta del luogo testimonia dello sforzo dell'associazione per decentralizzare i grandi eventi e promuovere attività di rilievo internazionale nelle zone periferiche - sottolinea la presidente Elia Simeone - diversificando l'offerta del turismo. L'incontro è il risultato di due anni di lavoro della Ammpe in collaborazione con Sernatur (Servizio Nazionale del Turismo) e finanziato dal Governo Regionale di Magallanes e dell'Antartide cilena. Fare informazione nell'epoca delle fake-news, le sfide dell'IA per la stampa, violenza contro le giornaliste in quanto donne, situazione del giornalismo a Gaza sono alcuni dei temi affrontati nell'incontro, che si nutrirà anche della presentazione di libri da parte delle autrici presenti. Tra queste, l'italiana Guendalina di Sabatino con "Chiamatela Venerdí - Storie di quotidiana violenza domestica", e la spagnola Ana Gaitero. Le 144 partecipanti visiteranno inoltre le attrazioni turistiche della zona. Ammpe World è un'associazione fondata a Città del Messico nel 1969 allo scopo di incentivare l'associazionismo e la collaborazione tra donne giornaliste e autrici. Ogni due anni organizza un congresso mondiale in una sede diversa, l'ultimo dei quali si è svolto a Roma.